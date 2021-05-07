一些加水站許可標示，經風吹日曬都已經看不出日期。（劉惠娟提供／吳敏菁彰化傳真）

不少加水站鐵門深索，僅留投幣加水口，看不到內部儲水設施。（劉惠娟提供／吳敏菁彰化傳真）

加水站標榜海洋能量水，麥飯石活礦水，五花八門。（劉惠娟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣登記有案的加水站達765處，半數水源許可來自南投，日前爆發溪湖業者假冒埔里山泉水，讓人產生了普遍的疑慮，議員劉惠娟7日質詢，加水站五花八門，不少設備封閉、標示模糊，如何喝得安心？彰化縣衛生局表示，已著手增修加水站自治管理條例，強化管理。

久旱不雨，缺水讓民眾更依賴加水站，議員劉惠娟質詢，民間加水站良莠不齊，不少加水站，根本沒標示或者標示模糊，更多的儲水設備和水塔等，都用鐵皮封起來，不清楚儲水桶是塑膠，還是不銹鋼，儲存方式有符合安全衛生嗎？

劉惠娟也指出，加水站的水源，有來自地面水、地下水和自來水，業者為吸引消費者，還有標榜是麥飯石活礦泉水、海洋鹼性能量水、鈣離子水等，琳瑯滿目，標價各有不同，竹炭水1公升20元、鈣離子水1公升40元，麥飯石水1公升30元等，消費者往往不知賣得是什麼名堂，往往憑著「信者恆信」，難道就不能有進一步的保障嗎？

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，中央對於加水站管理並沒有法源，彰縣府在2009年已制定自治管理條例，水源必須取得許可，水質也得經過環保局水質檢測通過，衛生局也會不定期的抽驗。

這次爆發業者抽用地下水井，假冒埔里山泉，取巧利用跨縣市水源管理的漏洞也浮出了檯面。

葉彥伯表示，頒定自治管理條例至今多年，業者經營型態也有很大的改變，目前著手修法重點，除了增訂水源溯源及流向管理機制；規範水源運送、儲水、取水等設施之自主管理機制；增訂加水站應標示事項，包括水源類別，水質檢驗結果、水質管理人等資訊揭露；並要加重罰則。

葉彥伯呼籲，登記有案的加水站必須貼有彰化縣衛生局許可，如果標示不明，或者陳舊、沒有更新，就不要使用，並通報衛生局稽查和確認。

(中時 )