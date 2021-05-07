陸外交部：「長征五號B」火箭墜落造成危害機率極低 20:042021/05/07 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸外交部：「長征五號B」火箭墜落造成危害機率極低。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上月底，運載中國太空站「天和」核心艙升空的「長征五號B」運載火箭，其核心部分的殘骸和碎片預計於本周末墜回地球大氣層。中國外交部發言人汪文斌今日回應時稱，火箭墜落對航空活動及地面造成危害的概率極低。 汪文斌指出，中方高度關注有關情況，而火箭殘骸再入大氣層銷毀國際通行做法。他又強調火箭採用特殊的技術設計，絕大部分器件將在再入過程中銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。相關部門將會及時向外通報有關情況。 本土病例增 苦苓發現防疫「疑似破口」 戴雲發：從太魯閣出軌意外省思 工地安全管理 關係你我安危 (中時 ) #極低 #造成危害 #汪文斌 #長征五號 #墜落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日外交藍皮書批中 陸：中日關係嚴峻 21:142021/04/27 兩岸 菲律賓外長推特爆粗口 陸外交部：盼發言符合基本禮儀與身份 17:202021/05/04 兩岸 大陸太空站核心艙 天和成功發射 04:102021/04/30 產業財經 美軍追蹤陸長征火箭殘骸落點 哈佛學者：設計者太懶了 19:182021/05/06 兩岸 陸長征火箭失控墜落 今夜經台灣上空 12:182021/05/04 國際 中評智庫》拜登對華策略跌撞中調整（鄭劍） 17:182021/05/05 海納百川 中國點火嘲笑印度 長征火箭失控全球關切墜落點 16:232021/05/06 兩岸 雙北市長轟陳時中疏失 柯文哲列舉4大防疫缺失 侯友宜批造成民眾恐慌 04:102021/05/04 焦點要聞 《經濟學人》稱台灣最危險的地方 外交部：中國嚴重危害台海區域安全 13:472021/04/30 政治 陸秀094A長征18潛艦 武裝巨浪-3射程覆蓋全美 07:582021/05/03 軍事 緬甸兩座空軍基地遭火箭攻擊 未造成損害 23:052021/04/29 國際 兩岸熱門新聞 紅衣女25樓陽台外跳舞自拍墜樓亡 遺書令人背後發涼 - 兩岸 南海仲裁結果 菲總統杜特蒂：廢紙一張 可以扔進垃圾桶 - 兩岸 - 旺報 遭陸抵制 Nike Adidas線上銷量暴跌 - 兩岸 小三通復航 陸委會：評估後推動 - 焦點新聞 - 旺報 全球民意調查：民眾深信民主 美對民主威脅比中俄更大 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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