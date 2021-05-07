上月底，運載中國太空站「天和」核心艙升空的「長征五號B」運載火箭，其核心部分的殘骸和碎片預計於本周末墜回地球大氣層。中國外交部發言人汪文斌今日回應時稱，火箭墜落對航空活動及地面造成危害的概率極低。

汪文斌指出，中方高度關注有關情況，而火箭殘骸再入大氣層銷毀國際通行做法。他又強調火箭採用特殊的技術設計，絕大部分器件將在再入過程中銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。相關部門將會及時向外通報有關情況。

(中時 )