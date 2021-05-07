國內因日本核食吵得沸沸揚揚，屬於311核災5縣之一的日本茨城縣，卻委託民間公司以網路直播方式，將未經輻射檢驗的清酒直接寄送到台灣，知情民眾分別向財政部國產署、台北市政府財政局檢舉，雙方卻互踢皮球，讓台北市議員耿葳氣得大罵，茨城縣公然鑽台灣法律漏洞的行為，若相關單位不嚴正抗議，民眾健康與安全將暴露在輻射汙染中。

財政局回應，日本核災區酒品是透過國外線上直播銷售，因行為地在境外，地方政府無法以違反《菸酒管理法》裁罰。關於境外業者以少量郵寄方式，直接運送酒品至台灣境內交給消費者，藉以規避中央查驗作業，已形成管控漏洞，未來將配合中央共同打擊不法。

茨城縣今年編列4900萬日幣預算，執行縣內清酒海內外銷售計畫，還特地將台灣訂為海外主要拓展目標，但台灣自2011年禁止核災5縣農產品、食品進口，唯獨酒水只要具備「產地證明」以及「輻射檢驗證明」，加上入關後經原能會抽檢通過即可合法輸入，結果卻遭茨城縣大鑽漏洞。

耿葳今赴財建部門質詢，她亮出檢舉人陳情內容，指茨城縣政府原想拉攏在台日本公司合作，配合縣內酒水銷售，卻遭到對方以違反台灣法規為由拒絕，茨城縣隨後與一間日本公司合作，該公司聲稱它在台灣沒有實體據點、僅有中文網頁，任何違法行為台灣政府都罰不到，隨即開始在臉書直播賣酒，並強調產地直送到家。

耿葳痛批，知情民眾雖分別向中央財政部、北市財政局檢舉，但2者互踢皮球、消極面對，甚至用罐頭訊息回復檢舉人草草結案，但茨城縣政府作為明顯違法《菸酒管理法》，將核災地區酒水未經輻射檢驗直接輸入，也可能觸犯《食安法》，即使中央不作為，北市作為地方酒水主管機關，卻不將投訴當作個案處理，明顯嚴重失職。

北市財政局長陳家蓁坦言，曾在3月26日收到民眾來信，但市府必須判斷是否有真有相關事證，但核災酒品輸入問題其實是由中央處理，且目前也未收到財政部來函。礙於該賣家行為地不在台灣，北市府無法對該公司裁處，未來和中央協調、積極處理。

(中時 )