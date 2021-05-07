美中關係在拜登政府上台後繼續緊繃，兩岸關係也仍然處於僵局，甚至緊張還不斷升級，但美台的非官方關係卻卻越拉越近。一些美國專家為台海僵局提出解決方案時，有學者重提10年前的「棄台論」，遭到學術界與智庫圍剿，認為美中關係已有重大改變，這種舊調重彈「不切實際」，甚至嘲諷建議他「應該改行了」。

《美國之音》在一篇專題報導中指出，美喬治華盛頓大學政治及國際關係教授查理斯．格拉瑟(Charles Glaser)10年前曾在《外交事務》期刊上發表文章主張，為避免美中之間為台灣開戰，美國應該放棄台灣並撤回對台灣安全的承諾。上周他再度於同一期刊上發表同樣觀點，甚至認為中國比以前強大，在台海戰爭中有更大勝算，對統一也有急迫感。如果美國不再承諾保衛台灣，與中國發生戰爭的機率將大為減低。

報導說，格拉瑟新發表的文章論調與10年前相同，但卻比當年引來更多的批評，美國學者專家如葛來儀(Bonnie Glaser)、卜大年(Daniel Blumenthal)、葉望輝(Stephen Yates)等人輪番予以駁斥，批評其「不了解美中台三方關係的動態」，並建議應該加強與台灣的關係、持續對台軍售以增加台灣與中國談判的信心。

邁阿密大學政治學教授金德芳(June Teufel Dreyer)認為，格拉瑟是在老調重彈地糾纏炒作，美國在台海有安全利益，日本在台海甚至有更多安全利益，如果美國不顧對台灣的承諾，同時會影響到美日和美台關係，美國也將失去所有作為一個負責任盟友的可信度，「所以我寧可希望查理斯·格拉瑟要麼找一個新的談話題目，要麼談談改行去做別的事。」

濱州大學法學教授戴傑(Jacques deLisle)認為，格拉瑟的論點相當具「挑釁性」，棄台論確時會有周期性出現象，但最終都未能引起注意，現在更不是時機，因為美國對台灣支持度比當年更高了。

前美國在台協會(AIT)主席卜睿哲(Richard Bush)表示，提出棄台論的學者已經被邊緣化一段時間，大陸的力量已經增強，美國要保台必須在此地區上有足夠軍事能力和戰略才能做到，「這是一件非常嚴肅的事情」。

卜睿哲對北京提出2個建議，首先就是不要為兩岸對話設定前提，其次是停止對美台關係或台灣政治的每一件事做出反應，雙方或許能創造出較好的環境。現在應該是減少派出軍機進入台灣防空識別區的時候了。

艾德菲大學文理學院院長王維正(Vincent Wang)認為，除了中國對台灣的一些特定作為之外，美國通常會要求台灣改變做法以取悅中國，不過「那些日子已經過去了」。現在中國的行動「朝向一個令人不安的模式，它影響到美國的利益，所以現在的責任是在中國身上，它必須降低施壓做法以作為改善它與台灣和美國關係的催化劑」。

(中時新聞網)