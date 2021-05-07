警遭輾腳怒「道歉有用要警察幹嘛」駕駛狂道歉仍挨告過失傷害

桃園警分局交通中隊莊姓警員遭黃姓男子不慎駕車輾傷腳一案，近日因事發影片曝光，不少輿論對莊員的執法態度有疑慮，也有一名自稱「學長」的警察在臉書專頁《靠北警察》投稿，怒嗆，「要不是莊員穿著制服還以為是宮廟跑出來的8+9」，更說，莊員的態度到底「誰挺的（得）下去」。

民眾誤輾警一案，在網上持續延燒，一名自稱是學長的警察在臉書專頁《靠北警察》投稿，根據7日下午4時發出的內文寫下，「如果你連法規都不理解就要出來碰瓷，你還是佛系上班就好，如果你沒有穿制服，我還以為是公廟跑出來的8+9在路上叫囂。」

該名學長說，平時執法時總會遇上各式各樣的事，但應該要腦袋保持清楚，用專業跟法令維護面子，而非使用怒氣。學長直指，「連攔車都會被壓到腳，可見敵情觀念、安全距離你壓根不管；民眾拿手機對著你錄影都能跩成這樣，代表你言詞應對、表達能力真的神爛，誰挺的（得）下去？」

一名自稱是莊員警界學長的網友投稿。（翻攝臉書專頁《靠北警察》）

最後該名學長也感嘆，被莊員叫來支援的同仁看到現場狀況，肯定會「當場翻一個巴洛克式的白眼」，形容這狀況簡直「下西下僅（台語，意旨丟臉）」；該學長坦言，警察的形象跟尊嚴是靠大家默默付出專業在日常建立的，若再流出幾個「8+9」學弟畫面，恐怕連分局長都得去搬水溝蓋撈尊嚴了。

據了解，莊姓員警因影片曝光媒體，一度情緒憤慨想離職，但長官建議讓他先休假；桃園交通中隊7日回應表示，莊員被壓傷腳難免情緒火爆，但說碰瓷太過分了，同時也尊重這次法律判決。

回顧此案的判決內容，判決書指出，法官認定，去年6月6日黃姓男子在車輛起步前理應注意路況，但卻因疏失造成黃姓員警受傷，肇事後也未立刻停車，直至莊員追趕上才停下，桃園地院認定，黃男確實有過失行為，依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金；另，黃男所涉肇事逃逸部分，予以不起訴。

(中時新聞網)