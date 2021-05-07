針對近來紛紛擾擾的唐榮國小裁併校傳聞，截至7日下午報到截止，唐榮國小基本學區內學生僅18位學童報到，依法核定1班。屏東縣政府教育處表示，從102學年開始，唐榮就朝向教育園區方向努力，110學年度則決定轉型為公辦公營實驗小學，但未獲學校老師支持，因此，所謂要裁併校的說法都是子虛烏有。

教育處表示，近年來因少子女化，學生數逐年下降，裁併校傳聞一直困擾唐榮國小及社區家長，事實上，縣府從102年開始就有打造唐榮國小為教育園區，朝永續經營方向努力。

因此，自前任校長開始發展機器人、天文教學等，為的就是活絡學生人數並發展學校特色教學，獲得家長支持與認同，並在110學年度希望轉型為公辦公營實驗小學，請老師們有更多精進及學習情況下，讓學生及學校能更有發展特色，可惜在校務會議中未獲學校老師支持，縣府只能期待學校繼續努力。

未料，近來傳出，今年新生報名人數有42人，足夠開2班，但縣府堅持只開一班，是因為未來要裁併唐榮國小。

教育處說，屏東市110學年度約有1070位新生，分配到21所國小，總班級數約37班，其中並有約8成班級數集中在特定學校，因此，縣府依「屏東縣國民中小學學區劃分及總量管制辦法」規定，就學校學生人數、校舍空間、設備、當地社區發展、社區居民人口數及校地現有面積計算，辦理班級學生數總量管制措施。

目前包含中正、仁愛、鶴聲、建國、忠孝、和平、信義、崇蘭、民生、唐榮等10所國小都實施總量管制，但報名人數超過管制人數，仍保障基本學區內學生優先入學，以維護學生受教權。

教育處表示，目前國小每班的法定人數是29人，去年唐榮報名34人，只能拆成2班，一班僅17人，比正常班級每班少12人，教育資源分配並不公平。

又說，5月3日至5月7日是國小新生報到周，截止後統計，唐榮國小基本學區內學生只有18人報到，依法核定1班，足以容納基本學區新生數，因此希望外界不要再以訛傳訛，讓全縣的教育資源能公平分配，讓學校能永續發展。

(中時 )