23歲網路正妹王依渟是直播平台Twitch人氣實況主，她曾是馬來西亞選秀誕生的女團「AMOi-AMOi」成員之一，2020年團體解散後，王依渟轉換型當實況主，更曾大方承認鼻子有動過整形手術，自然不造作的個性圈粉無數；日前王依渟一如往常開直播，邊吃飯邊和粉絲互動，過程中做出一姿勢讓她自己好像裸體，讓大票網友看呆，冷靜後才調侃她「便當遮3點」。

王依渟褪下女偶像身分後，意外在直播領域別有一番成就，除了甜美臉蛋和魔鬼身材，開播時傻萌又不做作，樂於和網友們互動，讓她人氣不斷增加；日前她穿著白色背心搭配牛仔短褲開直播，一邊吃著便當透過鏡頭和觀眾聊天，聊到一半她突然把雙腳放胸前，便當剛好擋住胸部，呈現窩成一坨的樣子。

王依渟開直播邊吃飯邊和粉絲互動，過程中做出一姿勢讓她自己好像裸體，讓大票網友看呆。(圖/ 摘自依渟Twitch實況VOD頻道)

過不久王依渟看到自己的姿勢，突然笑說，「欸我這樣好像裸體耶」，原來鏡頭角度的關係，便當剛好擋住她的白色小背心，雙腳縮到椅子上也遮住牛仔短褲，讓她看起來就像沒穿衣服；看直播的網友都笑翻，馬上刷起留言，「真的像（沒穿衣服）、「好色喔」、「要被ban台囉」、「便當遮3點」、「才剛開台就開車」。

先前王依渟才因為直播自己睡覺的模樣，吸引上萬網友守在螢幕前觀看，還一度登上台灣熱門直播第一名，讓大家都好奇她到底是誰；王依渟2016年加入馬來西亞由網紅組成的女子偶像團體「AMOi-AMOi」，她們主打搞怪可愛風格，但成效不彰，2020年11月成員先後解約，最後女團無奈解散。

(中時新聞網)