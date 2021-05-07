1名34歲從事木工學徒的網友自曝同時交往2名年輕女友，對方分別19歲與17歲，他說年輕女生天真浪漫，與她們談戀愛很容易，還說去年失業時全由女友照顧、供錢，強調自己用心經營感情，不認為有不妥；許多網友則質疑是幻想文，他留言回應一切屬實，自己雖然仍有存款，但不想花自己的錢，才全讓女友供養。

1名網友在Dcard上發文表示，他今年34歲自稱大叔，目前同時交往2名女友，對方分別是19歲大學生和17歲高中生；他解釋為何交往年紀輕的女生說，每個年齡對於戀愛的眼光不一樣，年輕女生比較天真、喜歡浪漫，與他同年或年紀稍長的姊姊則較務實，「所以找小女生戀愛是一件很容易的事情」。

該網友說，他去前因疫情失業至今，食衣住行皆由兩位女友包辦，他與大學生女友同居，對方會照料他的生活起居，而高中生女友則是定期匯錢給他吃飯，已經維持此關係長達1年半，「有需求就有供給，我不認為這樣沒有什麼不好，因為我兩位女友都有用心經營感情」。

不過許多網友認為應該是幻想文，原PO也留言回應「鄭重告訴大家，這是真的」，他說目前是木工學徒、明年出師，並非遊手好閒的人，強調「我只是沒有收入，不代表我沒有存款，我只是營造沒什麼錢的形象，因為我不想花自己的錢」；也有網友留言「這態度有問題吧」、「女方如果同意，其實也不能多說什麼」。.

(中時新聞網)