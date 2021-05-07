新冠肺炎疫情近期因新增不少本土病例，人心惶惶，網路近日流傳「歸仁人小心，有人被居家隔離。」台南歸仁國中連日也飽受網路謠言困擾，遭指「有1班不明原因停課…」，校方今天在臉書澄清疾呼是假消息，強調目前全校都正常上課，呼籲鄉親切勿被誤導。台南市衛生局表示，台南雖有「兩位數」居家隔離者，但疫情在掌控中也無陽性個案，民眾不用過度恐慌。

歸仁國中校長黃峻宏提到，連日來，地方網路群組轉貼訊息出現「剛接小孩時，oooo告知，歸仁國中已有一班不明原因停課，請各位同仁外出做好自我保護，回家後需洗手」等文字，

他說，大家口罩戴好戴滿、注意外出做好自我保護、回家後需洗手等，都是真的，但「有一班不明原因停課」是謠言，呼籲民眾勿聽信、也勿散播。

衛生局針對連日各種網路謠言漫天飛，重申若散播疫情不實訊息，將會被依法開罰，鑑於近日太多疫情不實謠言，也擬交由警方協助調查，揪出始作俑者嚴辦。

(中時 )