陸網昨日瘋傳一則詭異紅衣女的墜樓影片！影片中的女子身穿一身紅衣，在25樓的陽台外跳舞，期間更有老伯上門勸阻，表示太危險，紅衣女則稱沒事，她在拍影片，未料下一秒女子就失足墜樓身亡，當地警方更證實屋內留有遺書。

三亞市公安局天涯分局昨(6日)接獲民眾報案，指社區有一位女子墜樓，經警方調查，證實41歲的史姓紅衣女站在陽台外跳舞時墜樓身亡，屋內還留有一封遺書。

女子跳舞期間有人上門勸阻，開門的是一男子。(取自微博)

根據網傳的多段影片顯示，女子一身紅衣紅髮站在25樓的陽台外，詭異扭動身軀跳舞，期間更有人上門勸阻：「很危險的，你看這麼高的樓！」但女子則表示：「沒事的，我拍視頻呢。」開門的男子也放任女子危險之舉，不僅未勸阻，還在一旁幫忙用手機拍攝。

同時網路上也瘋傳據說是紅衣女遺書，在破舊的紙張上頭，以電腦打出以下文字，「在我生命結束的那一刻，我最後有兩個願望，第一個：我心甘情願把我的身體健康的器官捐獻給善良懂得感恩的人替我完成夢想，第二個就是把我骨灰灑進藍藍的大海中。」搭配上女子潦草的親筆簽名，令人越看越覺得詭異。

大陸網友紛紛提出遺書中的疑點，「墜樓輕生怎麼還會有完整健康的器官」、「這遺書竟然只有名字是手寫，好像是簽合約」、「如果想捐器官，不應該這樣」、「疑點太多了，屋內那個男的一定要查」。

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