網友買咖啡喝第一口就驚覺口感有異，沒想到伸手一撈竟撈出數粒蟑螂蛋。（翻攝PTT）

許多人都有喝咖啡的習慣，不過有位網友近日卻因為咖啡而得到慘痛經歷，他喝一口咖啡後，驚覺有怪味，沒想到竟撈出一粒粒白色的蟑螂蛋，讓他當場作嘔。網友見這驚悚場景，不禁直呼，「噁爆！」

原PO近日在PTT上發文稱「咖啡喝到蟑螂」，表示近日透過外送平台外帶自取功能，到店裡購買了一杯咖啡，但回家才喝第一口就驚覺口感有異，還看到杯裡有像蝦米的東西在飄。沒想到伸手一撈竟撈出數粒蟑螂蛋，馬上令他當場嘔吐，崩潰表示，「買咖啡還送一窩蟑螂？」

貼文曝光後，網友驚呼連連，「好噁，高調」、「好像是幼蟲」、「一隻就算了 是一窩，好噁」、「噁噁噁，喝到一隻的不少，喝到一窩的我真的第一次見」、「嘔嘔嘔嘔嘔」。不少網友虧說，「優良蛋白質」、「蛋白質加量不加價」。

網友認為，原PO應該要向咖啡店求償，「可以向衛生局檢舉，下星期一店家就會被衛生局抄家了。」針對咖啡中出現蟑螂蛋，網友並不感到意外，其實先前就有國外醫師爆料，研磨咖啡粉中有一定比例的蟑螂及其他蟲子屍體，但出現蟑螂蛋的情形，恐怕是咖啡機太髒導致。「應該算公開的秘密了吧，很多自動咖啡機裡面都髒的嚇死人」。

(中時新聞網)