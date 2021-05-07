科技部南科管理局多年來積極推動南台灣精準健康產業，「俊質生醫股份有限公司」在南科管理局扶植下，今年4月26日於台南園區成立台南營運中心，公司主要產品為「奈米質譜檢測平台」，利用血液檢測方式評估罹患癌症風險的程度，目前已於醫學中心及檢驗所開始使用。

俊質生醫郭惠茹董事長表示，該技術技轉自中研院、清華大學、陽明交通大學、高雄醫學大學和金屬中心等單位共同研發之成果，透過將抗體奈米粒子進行純化提取後，針對血液中微量的「血清澱粉樣蛋白A」(Serum Amyloid A, SAA)進行質譜分析，最後再利用AI演算法模型分析罹患癌症的風險。

而相關醫療學術研究報告也指出SAA與很多癌症均有關聯性，當人們身體有發炎或癌症等相關症狀產生時，血液中的SAA濃度就會升高，因此不同類型之癌症可利用SAA之異構體判斷出是否罹患該疾病。

郭惠茹也透露，消化道系統癌症中胃癌、大腸癌的檢測，目前已於醫學中心及檢驗所開始使用，另外，公司在台灣已經著手進行「精準醫療分子檢驗實驗室檢測與服務指引」(Laboratory Developed Tests and Services, LDTS)之申請，同時也準備向美國FDA進行申請認證，而將來除了胃癌、大腸癌之外，該技術也可以延伸至消化道系統的食道、口腔、肝癌等癌症的檢測，未來也會規畫應用在肺癌、乳癌、胰臟癌、攝護腺癌等其他癌症。

南科自2009年起開始深耕生醫產業聚落，迄今已逾12年，目前共有86家生醫廠商，去年營業額達到125.9億元，俊質生醫的加入壯大了南科生醫聚落的技術實力，其發展精準健康產品與拓展國際生醫商機，將台灣生醫品牌推向全球。

(中時 )