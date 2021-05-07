若不斷然處置此事 黃創夏：恐危及民進黨江山

北投之亂、松山之亂、千蟑之亂震驚全國，而且發生在天子腳下、首善之都的大台北，演出一幕又一幕的荒唐戲碼。資深媒體人黃創夏分析指出，民進黨若不斷然處置並斬斷黑金，黑金觀感再擴散，民進黨的江山，危矣。

黃創夏7日在NOWnews《名家論壇》撰文指出，過去民進黨打出「清廉、勤政、愛鄉土」與「反黑金」，讓許多厭惡舊國民黨時代黑金橫行的中間選民，對民進黨寄予厚望。但如今，最荒唐的是，被視為「明日之星」的台北市黨部主委吳怡農，在北投之亂，軟弱的像團黏土，完全受地方派系恩怨的綑綁，甚至還要勞動黨中央和總統蔡英文出面處理。

黃創夏直指，民進黨若不斷然處置，斬斷黑金立竿見影，那麼民進黨的江山，危矣！他奉勸民進黨，黑金若再來敲門，「斬立決」才是上策，否則可能好日子就到頭了。

黃創夏舉例表示，2018年6月，南韓的執政黨共同民主黨摧枯拉朽輾壓在野黨，被稱為是「大屠殺」式勝選。今年4月初舉辦地方首長和議員補選，共同民主黨潰敗，首爾、釜山兩大都會區大敗，正式宣告文在寅政府進入跛腳，明年3月南韓總統大選、「變天」的可能性喧囂直上。可見，「地方」選舉早已「不地方」了，大環境的結構因素，成為決定各地選情的關鍵。

黃創夏強調，民進黨黑金觀感若再擴散，民進黨的選情絕對會受到致命影響，就像2014、2018年選舉，甚至如同今年南韓一樣，只要「起風了」，版圖考量、派系平衡都不重要了。

(中時新聞網)