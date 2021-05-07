為持續共創勞資和諧環境，富邦金控7日正式發函給日盛金控暨轄下子公司回應日盛銀行工會團體協約之協商訴求。富邦金控表示，將於近期指派員工權益協商團隊與日盛銀行工會及員工代表協商，傾聽日盛員工心聲。

富邦金控於日前收到日盛銀行來函，函文中表示，日盛銀雖已成立專案協商小組，並已召開專案會議，惟日後實際團體協約之履行，實為合併案後之存續公司即富邦金控之權責，且日盛金控董事會改選在即，日盛銀行現任董事會實難作出重大決定，希望富邦金控派員參與日盛銀行工會團體協約之協商，以保障全體員工之權益。

富邦金控於接到日盛銀行來函後，7日主動發文表示，富邦金控於3月30日交割後雖已取得日盛金控已發行普通股股份總數53.84％，但目前尚未取得日盛金控實質經營權，也並未掌握日盛金暨轄下各子公司的實際運作情況，為了創造勞資和諧環境，富邦金控樂意與日盛金控暨轄下子公司之工會或員工代表會面，傾聽日盛員工心聲，瞭解各項訴求。

同時，富邦金控也於函文中表達，為利嗣後日盛金控之最大股東富邦金控整體規劃員工勞動條件及相關權益事項，日盛金控暨轄下子公司若有遇涉及員工權益等事項(包括但不限於團體協約、勞動條件)，可即時通知富邦金控，在尊重日盛金控暨轄下公司之公司治理架構下，富邦金控將會指派協商團隊，與工會或員工代表進行協商，公平一致對待全體員工，共創勞資和諧工作環境。

富邦金控表示，富邦金控一向視員工為公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長，也將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。

(工商 )