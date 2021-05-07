台灣年輕人為何不生小孩？美國中情局CIA日前預測「台灣生育率全球最低」，民進黨政府有鑑於此，日前拍板宣布「加碼育兒津貼」，從每月2500元倍增到5000元，相關政策預計於7月起陸續上路。資深媒體人趙少康直言，不生的根本原因在於「低薪、高房價、工時長、公托公幼不足、公宅政策跳票」，他感嘆，政府不深刻思考年輕人不生的深層原因，只會拿人民稅金發還當自己的政績，令人搖頭。

行政院會6日拍板每年投入91億元，提高育嬰留職停薪津貼，由六成投保薪資提高到八成投保薪資，增加的經費由中央負擔，並放寬父母可同時申請育嬰留職停薪及請領津貼，軍公教勞一體適用，7月1日上路。

台灣面臨少子化問題，民進黨政府端出政策加碼。（圖/本報資料照）

趙少康7日臉書發文表示，蔡英文執政以來，育兒相關預算從每年150億提高到600億，甚至規劃在2023年成長到千億，但蔡英文就任以來的生育率仍然一路下滑，從2017年跌破每年20萬新生兒的警戒線後，今年第一季出生率只剩1.017，創史上新低。

趙少康臉書。(圖/摘自臉書)

對於蔡政府宣布「加碼育兒津貼」，趙少康表示，政府不深刻思考年輕人不生的深層原因，只會拿人民稅金發還人民當自己的政績，政策制定的草率與廉價令人搖頭。

趙少康認為，年輕人不生的根本原因，在於「低薪、高房價、工時長、公托公幼不足、空汙惡化」，育兒環境如此不友善，年輕人連自己都養不起、看不到未來希望，怎麼敢生養孩子？這些結構性問題，不論政府撒多少幣都無法解決，難怪育兒預算頻加碼，生育率還是直直落。

最後，趙少康強調，回顧蔡英文執政5年來，「公宅政策跳票、勞基法修惡」，都讓勞工生活更不易，濫發現金則如覆水難收，只會讓政客為了討好人民而不斷加碼，對新手父母的真正幫助卻如杯水車薪，又造成國家沈重的財政負擔。他進一步指出，與其花這麼多預算發育兒津貼，卻忘了最重要的是讓公托公幼及社宅普及，讓年輕人買得起房子，養得起孩子。

#撒幣無法拯救少子化 低薪、高房價、沒人帶才是不生主因！ 「育兒預算一直增，生育率不斷降，花錢不在刀口上有用嗎？」 讓年輕人買得起房子，養得起孩子，是執政者最重要的職責。 蔡英文執政以來，育兒相關預算從每年150億提高到600億，甚至... 由趙少康發佈於 2021年5月7日 星期五

(中時新聞網)