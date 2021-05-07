台驊控股(2636)4月營收20.61億元，創歷史次高，月增11.61％，年增64.15％，累積1~4月合併營收為79.54億元，年增110.25％。展望第季，海運業績有望持續增長，而航空貨運淡季不淡，運價仍然維持在高檔。

由於蘇伊士運河堵船事件造成船舶及貨櫃周轉率及準點率下降，迫使航商漲價及取消航班因應，加上歐美主要市場終端品牌零售商庫存仍處於低水位，美國政府紓困補助刺激消費，在強勁的需求支撐下，4月份海運營收達新台幣12.68億元，較上月增長12.38％，預期第二季海運業績有望持續增長。

在空運市場，由於半導體、5G、電動車等運輸需求持續熱絡，加上全球國際旅遊限制未解除前，空運艙位仍相當吃緊，特別是在海運供給稀缺情況下，部分貨載轉往空運，空運運力現在是一位難求，運價一日三市，4月份空運營收達新台幣4.67億元，較上月增長9.68％。展望第二季，航空貨運淡季不淡，運價仍然維持在高檔。

鐵路市場，由於運費遠低於空運，與海運相當，但運輸時間只有海運的1/3，因此轉單貨物大增，帶動業務成長，本月鐵路營收達新台幣1.23億元，月增31.46％。未來轉單效益將持續，呈現一櫃難求現象。

在全球物流強勁反彈且海、空、鐵路等運輸艙位供給吃緊情況下，前景展望樂觀，惟近期部份國家疫情快速升溫，未來仍需觀察對於全球經濟的影響。

(工商 )