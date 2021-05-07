中央銀行緊盯打炒房，有不聽話的銀行被抓包，央行把36家銀行一次通通找來，當面授意需確切落實兩大點。

中央銀行一再展現打炒房的決心，7日邀集全體銀行業者「當面說明」，督促銀行辦理不動產抵押貸款業務應遵循兩大要點：一、銀行辦理不動產抵押貸款業務，應確實落實法規遵循。二、銀行辦理不動產抵押貸款業務應落實風險定價原則，勿削價競爭。

央行表示，今天出席「強化本行選擇性信用管制措施執行成效」會議的銀行業者為36家本國銀行，以副總經理級為代表，分為上、下午兩場。

央行表示，今年1月起已陸續對銀行進行專案金檢，透過督促銀行落實法規遵循，經查大部分銀行的房貸授信符合央行的管制規定，官員表示，惟仍有部分銀行辦理不動產抵押貸款業務「尚有缺失情形」，例如提供給部份房貨戶出現優惠利率，不排除是同業競爭爭搶客戶所致。

央行金檢也發現，部分銀行辦理不動產抵押貸款，有未符合風險定價原則的情形，放款利率偏離市場水準，不利授信風險控管，央行業務局要求，銀行辦理不動產抵押貸款業務應落實風險定價原則。

(工商 )