瑞基（4171）公告4月合併營收6,299萬元，年衰退22.13％。累計1-4月營收2.96億，年成長40.81％。公司表示，目前新冠檢測既有市場穩定，印度則在進口註冊中，加上水畜產市場回溫，年度營運看法樂觀。

為因應中長期以人病與動物兩大市場雙軌佈局規劃。瑞基董事會通過以現金增資及發行有擔保可轉換公司債以充實營運資金，新建三期廠房，及購買機器設備，以擴大產能，提升市場競爭力，強化財務結構及資金靈活調度彈性。

瑞基表示，新冠檢測依舊是今年營運主力，除了既有市場穩定外，新市場積極佈局中。

歐洲方面，西班牙市場持續下訂；德國積極洽詢代理商；法國市場亦有代理商積極洽談中。中東方面持續穩定出貨，代理商於齋戒月後，續積極拓展新市場。

中南美非方面，索馬利蘭代理商4月持續出貨，同時亦透過外交部援外計畫持續下訂，目前安排5月出貨；墨西哥與阿根廷持續出貨；巴西代理商積極洽談中。

亞洲方面，印尼、緬甸皆持續下單；馬來西亞郵輪商亦續訂試劑；印度爆發嚴重疫情，代理商因應當地緊急需求，進行醫材特採進口註冊申請；日本市場註冊資料備齊中；台灣市場持續出貨。水產畜產市場漸回溫，銷售逐月上升，泰國4月下訂非洲豬瘟試劑。

(工商 )