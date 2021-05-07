達爾膚第一季EPS 1.88元 20:222021/05/07 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達爾膚（6523)受惠費用控制得宜，第一季營收2.4億元，年增29.5％下，單季稅後淨利達8,462萬，EPS 1.88元。此外，董事會也決議，以資本公積配發每股現金股利4元，共計發放約1.8億元。 達爾膚在實體及線上通路雙雙成長，大陸團隊經營穩定，需求持續上升中，四月營收8,524萬元，年增145.1％。累計1-4月營收3.2億元，年增47.9％。 展望第二季，迎來母親節及618購物節等採購商機，且全方位防曬系列商品新上市，達爾膚預期業績仍可望持續良好表現。 (工商 ) #達爾膚 #董事會 #第一季 #EPS #季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 破天荒！長榮1天暴賺4億 首季EPS 7.04元天價 - 財經 張聰淵發跡鞋廠曝光 隱身雲林小村 鄰居驚：不知是首富 - 財經 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 美國非農數據令人失望 成長26.6萬遠低預期 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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