達爾膚（6523)受惠費用控制得宜，第一季營收2.4億元，年增29.5％下，單季稅後淨利達8,462萬，EPS 1.88元。此外，董事會也決議，以資本公積配發每股現金股利4元，共計發放約1.8億元。

達爾膚在實體及線上通路雙雙成長，大陸團隊經營穩定，需求持續上升中，四月營收8,524萬元，年增145.1％。累計1-4月營收3.2億元，年增47.9％。

展望第二季，迎來母親節及618購物節等採購商機，且全方位防曬系列商品新上市，達爾膚預期業績仍可望持續良好表現。

(工商 )