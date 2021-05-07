美國非洲司令部（USAFRICOM）司令湯森（Stephen Townsend）上將警告，中國大陸不僅強化於印太區域的作戰能力，近期還尋求在非洲西岸建立海軍基地；配合其於東非現有的軍事基地，將可能讓美國在太平洋和大西洋「腹背受敵」。

繼先前指出中國大陸於非洲東岸的「人民解放軍駐吉布地保障基地」，可能被用於運作航空母艦後，湯森近期再度警告，中國大陸正與非洲西岸幾內亞灣（Gulf of Guinea）附近的國家接觸，尋求建立大型海軍基地，用於整補、維護潛艦或航艦。

湯森強調，這類基地在軍事上「十分有用」，且在東非建立海軍基地，將讓中國大陸有能力將手伸進大西洋；當地不僅與美國本土距離不遠，再配合其於太平洋的行動，恐使美國腹背受敵。

這類威脅並非空穴來風，湯森指出，中國大陸在非洲某些國家的影響力已高於美國，且還將繼續靠港口等基礎建設與其他經濟協議，撬開更多的漏洞。美國「和平研究所」（USIP）的資深政策分析師圖根哈特（Henry Tugendhat）則表示，中國大陸在非洲西岸擁有許多經濟利益，包括漁業和石油，還曾幫幾內亞灣的喀麥隆建設大型商業港口。

由於美國近年轉向因應大國競爭，非洲司令湯森、負責中美和南美的美國南方司令法勒上將、負責中東和中亞的美國中央司令麥肯錫上將等將領，都努力和國會交涉，希望旗下子弟兵的預算不會遭到削減。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則表示，正進行全面評估，確保美軍能在全球發揮最佳作用。

(中時新聞網)