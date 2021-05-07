針對土城機六停九用地規畫、捷運出入口連通設計及道路拓寬等議題，與里長和議員雙向溝通。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜7日下午前往土城區，出席行動治理座談會，針對土城機六停九用地規畫、捷運出入口連通設計及道路拓寬等議題，與里長和議員雙向溝通；其中最受關注的土城亞洲路拓寬工程，預計10月底完工通車，有望大幅紓緩城林路、台65快速道路、土城工業區車流壅塞問題。

今行動治理座談會邀集土城47位里長共襄盛舉，侯友宜指示各局處加強橫向聯繫，解決地方問題，另近日疫情來勢洶洶，侯友宜也責成民政局及各公所持續輔導宮廟遶境、里鄰活動及各風景點的防疫管控，並強化宣導力度，拉回大家的防備心。

土城頂新里長許元皇建議，捷運三鶯線如火如荼動工中，其中媽祖田站2號出入口設置位址，能夠重新設計；對此捷運局回應，目前車站已預留連通道銜接位置，正與出入口用地地主洽談，盼可取得用地後，啟動後續設計作業，將會持續與地方溝通取得共識。

此外，亞洲路因鄰近土城工業區，匯集國道3號土城交流道、工業區龐大車流，尖峰時段塞車嚴重，多位里長今也詢問拓寬工程進度；新工處回應，正於大安圳河道上游現有箱涵施作加蓋拓寬，向外增設1車道及雙側人行道，施工路段全長468公尺，總經費1.4億元，預計10月底完工，改善用路品質。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北市2019年起推動市長行動治理座談，土城區里長反映案件90件中，至今已完成82件，執行率逾9成，市府集結各局處共同協助里長解決問題，用行動力解決市民問題。

(中時 )