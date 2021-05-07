民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉毒被逮，讓民進黨陷入染黑風暴，蔡政府遭抨擊黑道治國，兼任黨主席的總統蔡英文7日在官邸召集縣市黨部主委討論掃黑。作家苦苓表示，哪有人會拿刀割自己的肉？只要沒有「明文規定」，不管再黑也進得了這個黨。

民進黨陷入染黑爭議，蔡英文公開道歉後，7日邀縣市黨部主委開會討論掃黑。並將落實「排黑條款」，杜絕不適格者入黨。民進黨台北市黨部主委吳怡農也公開宣示改革，還說會跟總統當面報告，杜絕黑道入黨。

苦苓7日在臉書貼文表示，民進黨掃黑要靠什麼人親自操刀？別鬧了！那有人會拿刀割自己的肉？只要沒有「明文規定」，不管再黑也進得了這個黨。苦苓酸說，現在民進黨不只跟國民黨比爛，還比黑，很好、很好。

網友回應說，「好一個『明文規定』。」、「爸爸加入民進黨，兒子加入黑道，就沒有這個問題了，一切從表面功夫就可以解決。」、「台灣已經沒有第二個陳定南陳青天的魄力。」、「酸得好！罵得好！民進黨若不長進，就應該罵…。」

也有人認為，「民進黨早已國民黨化～裝睡的人叫不醒。」、「掃黑？如何掃對黑道而言有什麼遏阻作用呢？」、「坐了那位置不能亂來，黑道也沒興趣來蹭。問題不在黑道，問題在亂來。」

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民進黨掃黑要靠什麼人親自操刀？別鬧了！那有人會拿刀割自己的肉？只要沒有「明文規定」，不管再黑也進得了這個黨——現在不只跟國民黨比爛，還比黑，很好、很好。 由苦苓發佈於 2021年5月6日 星期四

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(中時新聞網)