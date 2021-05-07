緯穎（6669）受惠資料中心市場需求持續增溫，今年第一季交出獲利年增逾16％、稅後每股盈餘（EPS）9.72元，同站歷史同期新高的成績，4月出貨再向上揚升、拉抬單月營收來到今年以來高點、亦為歷年同期新高，第二季後營運動能並續看增。

緯穎第一季合併營收以年增近12％、達392.9億元，毛利率及營益率分別達8.2％及5.8％，僅低於去年第三、四季表現，同站歷史單季第三高。單季稅後淨利16.99億元、EPS 9.72元，則雙雙來到歷年第一季高點。

來自上游供應鏈缺料的情況雖未緩解，但緯穎因主要美系客戶皆為CPU及IC元件供應商優先供貨對象，出貨動能自去年下半年以來受到的影響有限。雖今年初一度因美境內暴風雪影響，不過3月起已出貨力道即加速回溫，加上近期DRAM報價持續看漲，有利於緯穎產品ASP（平均銷售單價）提升，並反映在營收的增長。

緯穎4月營收再月增8.3％、達166.17億元，較去年同期成長25.81％。累計今年1到4月營收559.07億元，年增15.64％，雙雙再登歷年同期高點。

展望2021年，緯穎預期，雖全球疫情持續衝擊供應鏈、缺料斷貨風險仍未排除，惟雲端資料中心產業需求持續成長，公司將致力於存貨充足與供貨的穩定，同時保持營運彈性，努力滿足客戶需求。

另一方面，緯穎除針對邊緣運算、5G及AI應用等伺服器新品已陸續出貨，近五、六年來亦持續推動兩相浸沒式冷卻技術，以提供資料中心對散熱效率與節能用電的解決方案，助益企業的永續發展。

近期緯穎並已與微軟合作、並為其在華盛頓州建置首座採用兩相浸沒式冷卻技術的的資料中心，目前正在運行中。

(工商 )