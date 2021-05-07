桃園市15組青年團隊獲選今年永續計畫獎勵，授牌活動7日在青年事務局多功能展演廳舉行，號召7縣市超過40組青年團隊、百位地方創生青年參與，活動命名為「集合啦！地方創友會！」，除見證桃園地方創生青年團隊啟程外，並透過開放發言、輕鬆交流方式，共同規畫青聚點藍圖，凝聚地方創生社群力。

青年事務局鼓勵青年團隊長期深根在地，導入創新能量，搭配青年團隊提案提供支持系統，如跨域課程、輔導陪伴、多元行銷、觀摩和媒合等機制，幫助青年團隊整合區域的在地特色及產業，持續為家鄉為地方服務，建立與周邊社區居民共好機制。

今年15組獲選團隊發展面向各有特色，包括農村再生、藝術文化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化等永續發展議題。例如大溪「綠合農場」將既有農遊品牌跨域合作，結合電商、自媒體通路，讓在地農遊更具吸引力。中壢「大桃園鄰舍關係發展協會」則以新住民的娘家美食為媒介，推廣地方產業與文化交流。

在教育部青年發展署支持下，青年事務局今年將深化與台北市、新北市、基隆市、新竹縣市與連江縣等各地青年團隊交流。

(中時 )