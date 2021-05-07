桃園警遭輾腳怒嗆「道歉有用要警察幹嘛」 駕駛狂解釋求情仍挨告

一名黃姓男子去年6月駕車行駛於桃園市一處狹小巷弄，在起步之際意外輾傷隸屬於交通中隊的莊姓警員，慘被過失傷害罪判拘役10天，而外傳黃姓男子將對莊員提起誣告，桃園分局回應，並不曉得黃姓男子戶籍所屬，分局也尚未接受到提告的消息，莊員也無回應。

透過網傳影片可見，莊姓警員在去年6月間於桃園市一處巷弄發覺黃姓男子違停路邊阻礙交通，便上前想勸阻，不料在靠近車輛時，黃男並未注意到莊員與車子的距離，不慎輾傷莊員的左腳而不自知，直到莊員鳴起警笛追上前敲車窗，黃男才獲悉。

下段畫面中，黃男面對莊員的攔查感到錯愕，後得知誤傷他的腳後，連忙道歉賠不是，語氣誠懇連連說了好幾句「對不起」、「不是故意的」，但莊員卻不甩，憤怒地指控黃男違規在先，輾到他的腳還想肇逃，揚言一切秉公處理，還嗆說，「抱歉有用警察就不用幹了啦」、「我腳很痛」、「你違規在先我要諒解什麼！」等，引起網友對於莊員執勤方式的疑慮。

外傳，黃姓男子將對莊姓員警提起誣告，對此，桃園分局回應，並不曉得黃姓男子戶籍所屬區域，可能只是打算提告，尚未走入司法程序，還說，倘若提告分局會收到法院通知，只是目前並未收到相關消息，莊員也對此事不回應。

回顧此案的判決內容，判決書指出，法官認定，去年6月6日黃姓男子在車輛起步前理應注意路況，但卻因疏失造成黃姓員警受傷，肇事後也未立刻停車，直至莊員追趕上才停下，桃園地院認定，黃男確實有過失行為，依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金；另，黃男所涉肇事逃逸部分，予以不起訴。

(中時新聞網)