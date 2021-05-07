王力宏從小就是標準的空中飛人，時常從紐約飛到台北，從東京飛到倫敦，工作最忙碌的那一年，有361天住在世界各地的飯店，只有4天住在家，這種空中飛人的生活使得王力宏必須經常調整時差，在演出20部電影的期間，也經常需要日夜顛倒拍戲，導致他在疲倦時必須打起精神工作，在不睏時又必須強迫自己入睡。這樣的日子過了很多年，他發現身邊很多藝人朋友也都因為不規律的生活作息而造成了失眠問題，最後只能靠著安眠藥入睡，甚至連吃了安眠藥都無法入眠。

為了克服這個問題，王力宏向英國著名的音樂家，同時是臨床催眠治療師Glenn Harrold取得「Deep Sleep Every Night」的授權，親自翻譯成中文，製作了一個40分鐘的助眠音檔，並找了聲音很有磁性的羅北安老師擔任中文配音，以音檔引導放鬆與入睡的方式，克服睡眠障礙等問題。王力宏把音檔的下載連結直接放上了自己的FB、IG和微博，提供給王力宏三大社交平台的7,300多萬粉絲免費下載，把這個幫助他自己入睡的方式與眾人分享，希望所有深受失眠所苦的朋友都可以夜夜好眠。

(中時 )