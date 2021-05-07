對於國稅局對「中華人權協會」課予100萬元稅金，並由最高行政法院判決該會需繳納100萬元稅金一事，「中華人權協會」今（7）日發聲明指出，民國99年12月23日承蒙故王月蘭女士(故台塑創辦人王永慶之妻)以個人名義捐贈新台幣1000萬元，用以推動兒童、司法人權，呼籲國稅局懸崖勒馬，莫強制執行該筆稅金！聲明全文如下：

本會於民國99年12月23日，承蒙故王月蘭女士(故台塑創辦人王永慶之妻)以個人名義捐贈新台幣1000萬元以協助本會推動台灣各項人權，以期本會於兒童人權，司法人權及人權教育與各項人權之發展。

不料王月蘭女士民國101年7月１日辭世後國稅局查核其稅務，發現當時並無申報贈與，因王女士已長辭，國稅局於106年2月6日，竟以本會為納稅義務人，向本會課予100萬元之稅金。

捐款至當時已事隔6年以上，本會無從繳納，遂提請訴願後於台北高等行政法院提起行政訴訟，於民國108年8月8日獲判撤銷國稅局之處分，國稅局不服提上訴至最高行政法院，無奈最高行政法院廢棄前訴，判決本會需繳納100萬元稅金。

本會在此表達遺憾，並以下聲明向各界說明

１．社團法人中華人權協會自民國68年由杭立武先生等百餘位關心人權之人士創立，至今42年，著力於人權教育、重大人權案件及弱勢群體的關切與協助、台灣人權指標調查與研究、國際人權活動、人道救援與發展工作、原住民族協助與服務、兩岸人權對話與交流、賦稅人權改革之推動，不遺餘力為台灣與國際人權的進步而努力。仰賴社會大眾捐款以勉強運作，本會運用善款捐助國際難民，於泰緬邊境國際難民營資助兒童教育補助午餐費用所費甚資，並非營利事業，對於捐款人辭世多年後國稅局的追討甚是無奈，這樣天上掉下來的贈與稅無疑是惡政，對受捐者而言無異突襲烙下的炸彈，使受捐贈人無法規劃，頓時陷入財務困境。試想若團體都有同等困難之虞，何況個人受贈者！

２．故王月蘭女士之遺囑執行人已同意負擔此款項，而國稅局執意不願變更稅務主體，竟強要向以各界民眾愛心捐款為主的協會追討稅金，這種以「稅單既出，駟馬難追」的形式令人嘆為觀止，造成萬民所苦的官僚作風莫此為甚。

３．若財政部向法院為強制執行，將使本協會陷入困境，若強制執行本會因公益募集的款項，用以繳納政府稅捐，無異利用公權力強徵不義之財，強討民眾之善款。在此呼籲國稅局懸崖勒馬，莫對本會強制執行！

社團法人中華人權協會

中華民國110年5月7日

(中時新聞網)