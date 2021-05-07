孫芸芸穿Chloe蝴蝶刺繡洋裝28萬2700元、頻抬高手秀出總值逾1900萬元的BVLGARI珠寶，展現女神風範，背後露到腰間藏玄機。（粘耿豪攝）

孫芸芸穿Chloe蝴蝶刺繡洋裝28萬2700元、頻抬高手秀出總值逾1900萬元的BVLGARI珠寶，展現女神風範，背後露到腰間藏玄機。（粘耿豪攝）

溫昇豪穿黑色西裝、戴方國強不丹元素的戒指，帥氣出場。（粘耿豪攝）

微風執行常董岡一郎（左）穿燕尾服，同行的王思平（右），去年8月產女後首次公開露面，辣穿左腿開高叉、亮黃色長禮服。（粘耿豪攝）

曾之喬首次出席微風之夜，穿彩色拼接的裙裝，個性中不失俏麗。（粘耿豪攝）

Bii 穿Off-White飛行外套搭配油畫風格上衣、文字丹寧褲，酷勁十足（粘耿豪攝）

ØZI 全身PRADA，率性演繹夏季繽紛風格。（粘耿豪攝）

李玉璽把Off-White穿出文青帥氣感，展現青春氣息（粘耿豪攝）

施柏宇是FENDI一日店長，鬍子造型一樣是焦點。（粘耿豪攝）

林葉亭兒子邱以太（左）、陽帆和Julie的女兒A.G陳妤安（右），一起走紅毯，拍照有大將之風。（粘耿豪攝）

黃品源女兒黃懷萱（左）、焦恩俊女兒焦曼婷（右），拍照有大將之風。（粘耿豪攝）

李㼈女兒李紫嫣（左）、王彩樺女兒黃于庭（右），拍照有大將之風。（粘耿豪攝）

王中平和余皓兒子韓靖（右）、女兒韓菲（左）兄妹 ，拍照有大將之風。（粘耿豪攝）

微風廣場歡慶20周年，今年盛大舉辦封館派對「微風之夜」，首度線上結合線下，端出超過百件百萬精品與千萬珠寶，且以「Legends of the Stars輝煌20」為主題，邀歷年封面人物王思平、Akemi、Bii畢書盡、李玉璽等回娘家，和當紅星二代站台，共有近百位藝人、名人走紅毯，是歷年最多。最美的董娘孫芸芸穿Chloe全白長禮服、佩戴寶格麗千萬珠寶壓軸露面，猶如女神降臨搶盡鋒頭，在星光大道最耀眼！

孫芸芸被稱讚是女神，她笑說：「雪紡紗比較飄逸，適合今晚主題。」她每年帶頭催buy，且是姊姊淘中功力最強，大家都怕跟她逛街荷包失守；她趁活動前已逛過一圈，派對開始後還想再去逛逛，「人多感覺不一樣」，買起來比較衝動。

執行常董岡一郎表示，去年微風之夜因疫情改為線上直播舉辦，今晚不包括EDM外，共發出10萬份邀請函，為了讓VIP安心購物，採實名制、單一入口進場。微風廣場1至4月業績整體成長25至30％，光是精品就成長超過50％，今晚封館6小時業績達13.8億元，超越2019年13.5億元，千萬大戶17位、百萬刷手逾128位，都創歷史新高。

除了業績亮眼，今年星光熠熠，伊林娛樂藝人溫昇豪受BREEZEONLINE微風線上精品邀請出席，他主演的《火神的眼淚》正熱播，從台中拍戲片場趕到活動，談到疫情一年多來無法出國血拚，想趁機好好逛逛。周予天、林映唯是PIAGET一日店長、郭源元是BURBERRY一日店長，齊為館內活動加催人氣和買氣。

曾之喬今晚鎖定卡地亞，平日就愛逛街，通常看了1、2年才會全下手，自認購物「有點理性、有點衝動」；ØZI除了全身PRADA，想買身上超涼布料、又很修飾比例的長褲，也想幫「PRADA控」的媽媽葉璦菱物色包包或錢包當母親節禮物。

歷年封面人物中，王思平是2008年微風7周年慶封面人物，日前全家人提早過母親節，今晚想幫女兒買衣服、自己想血拼包包和保養品，Bii和李玉璽分別在2014年12月、2016年4月上過封面，2位好友都穿Off-White，李玉璽除了幫媽媽挑禮物，4、5年前買的LV皮帶「操壞了」， 想再買一條新的，還鬧說Bii的文字丹寧褲的褲檔壓了「l」字，開玩笑放很開，也顯出2人好交情。

平均年齡20多歲的星二代紛紛冒出頭，都是具潛力的明日之星，包含陽帆和Julie女兒A.G陳妤安、林葉亭兒子邱以太、黃品源女兒黃懷萱、焦恩俊女兒焦曼婷、李㼈女兒李紫嫣、王彩樺女兒黃于庭，與王中平和余皓兒子韓靖、女兒韓菲兄妹，皆獻上微風之夜處女秀。

(中時 )