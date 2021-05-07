1名網友日前被女兒學校的老師通知到校約談，他到校了解後，才得知女兒在班上對同學說「我爸在市場跟人家斷手斷腳」，驚悚言論讓同學們嚇傻，老師獲知後即約他了解狀況；原來真相曝光，他是名市場豬肉攤商，平時工作就是「斷手斷腳」、剁豬肉，事後他在網路上自嘲「還好女兒沒有說他還有幫忙『除毛』」。
該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他女兒的學校老師日前請他有空到學校一趟，他到學校後，老師說他的女兒在班上對同學說「我爸在市場跟人家斷手斷腳」，讓他聽聞瞬間啞口無言，原來他的工作是名市場豬肉攤商，平時就是在剁豬腳、豬掌，因此斷的「手腳」不是人的，而是豬隻的。
該網友還打趣地說，還好女兒沒有說他還有幫忙「除毛」，他平時就告訴女兒要低調，「不然大哥給你來做」；爆笑內容吸引網友近5千個讚，留言破百條；有網友說「你女兒錯了，應該說我老爸每天都要分屍好多具屍體」、「我玩生存遊戲，我兒子也是四處跟人家講我爸車上都插槍」、「斷手腳還沒打馬賽克，這後台很硬」。
而原PO還分享1張有趣照片，照片是一整排豬腳，豬腳下方則壓著報紙，該報紙的頭條即為「靈異直播主手腳全斷」，巧妙呼應原PO女兒引人誤會的言論。
文章來源：臉書「爆怨2公社」貼文
(中時新聞網)
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