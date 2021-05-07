方文琳收到狗娃娃的母親節禮物。大創紅國際提供

方文琳幫齊薇打點造型。（大創紅國際提供）

方文琳保養有方，母女外型像姊妹。（大創紅國際提供）

方文琳推出新書。（大創紅國際提供）

方文琳上個月帶女兒、媽媽和于冠華的妻子幫齊薇慶生。（摘自齊薇臉書）

方文琳與于冠華離婚15年，小女兒齊薇上個月生日，她帶著2個女兒與于冠華及他現任妻子同框，未料竟被網友酸說「假掰」。方文琳7日說，雖然和于冠華離婚，但對方不是壞人也都盡到責任，她很多事都透過于的妻子代為傳達，和他妻子還因此變成好友。大夥封她是「地表最佳前妻」，方文琳笑說：「我們總是要扮演好前妻的角色嘛，不能太常跟前夫聯絡。」

方文琳帶著小女兒齊薇宣布加入高宇蓁的經紀公司大創紅娛樂，成為她的師妹，170公分的齊薇，臉蛋甜美可人，今年才將從輔大運動休閒管理系畢業，齊薇說，爸媽都曾告誡她「演藝圈很辛苦」，但她有心理準備。身為老闆高宇蓁笑著對齊薇下禁令「不准和圈內人談戀愛」，星媽方文琳倒是開明的說：「麥啦，演藝圈帥哥才多，保護好自己比較重要。」

離婚多年，方文琳的心愈走愈寬，對於網友批評她和再婚的于冠華一家人合影，她不刪除留言，除了讓網友有出口發洩，也站在對方立場思考「是否生病了」，展現高EQ。

周日是母親節，方文琳提前收到女兒齊優和齊薇合送的禮物當場淚崩，原來她的紅貴賓「巧克力」去年過世，姊妹倆訂製外型神似巧克力的狗娃娃送她，「我的哭點太低，他們送什麼我都會哭」。

方文琳演藝事業愈來愈多元，近期拍電視劇《人浮於愛》，也將和賴佩霞合拍同志影音平台新戲《老T瑪莎的煩惱》，高宇蓁並透露想為入行35年的方文琳舉辦個人演唱會，讓她嚇得說：「太久沒唱了，我不敢。」

她和好友宏願大千世界創辦人釋本藏師父合作出版新書《琳聽覺者的聲音》，與大家分享智慧語，利用工作空檔，在全台最美的寺院「宏願大千世界」取景，並邀金鐘視后柯淑勤一起入鏡，方文琳16日將在桃園舉辦新書簽書會，新書所得將全數捐給社福團體。

(中時 )