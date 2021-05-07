法國參議院於當地時間5月6日通過「支持台灣參與國際組織工作決議」；副總統賴清德今在表示，台法友好歷史性的一刻；台灣做為國際社會的一員，除了以實際作為展現熱愛和平，實踐共好共榮的信念，「台灣可以幫忙（Taiwan Can Help），我們一直都在」！

賴清德今在臉書表示，法國參議院首次在昨晚 （5月6日），以304票贊成、19票棄權、0票反對的情況下「支持台灣參與國際組織工作決議」，並鼓勵法國政府持續以具體作為支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

他說，這是繼5月5日七大工業國集團（G7）外長會議，於會後所公布的公報指出，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會，並重視台灣海峽和平及穩定，歐洲國家再度為台灣參與國際社會而發聲。

他說，感謝法國參議院的支持、和駐法代表處代表吳志中、同仁們以及所有為了台法關係努力的官方和民間，政府都會是各位的後盾。

他指出，近年來，台法在經貿、科技、能源及創新各領域的密切合作，增進許多互信，而法國行政及立法部門也多次以實際作為支持台灣參與國際組織，尤其在COVID-19疫情期間，國際社會對台灣無私的幫忙多所肯定，我們深信台灣可以持續的與有相同價值與理念的國家攜手，深化彼此的合作關係。

(中時 )