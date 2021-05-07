香港7日發布首起已接種兩劑疫苗過了14天後，仍確診新冠肺炎個案。香港衛生署衛生防護中心昨公布香港新增一男兩女、22至67歲的3起新冠確診個案，其中一起沒有源頭的本土個案，是大陸龍頭生物科技公司華大基因29歲男性員工。

經查，該男子曾到訪多個華大負責的檢測中心。該男子入院後檢測結果呈陰性，抗體檢驗亦為陰性，但衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，其臨床表現似是感染，估計是因曾接種兩劑復必泰（BioNTech，輝瑞）疫苗，令病毒出現時間短暫及病毒量低，但暫時未確診感染源頭在社區或是實驗室。歐承認是次為首起接種兩劑疫苗，並過了14天後確診的個案。

於華大基因工作的男患者於大埔工業區華大基因2樓工作，過去一個月都在寫字樓居住，最後上班日為5月5日。他在華大有每周恆常接受病毒測試，5月2日樣本結果為陰性，5月4日到元朗安興街社區檢測中心採樣，樣本則呈陽性，但不是N501Y變種病毒。

惟患者入院後樣本及抗體均呈陰性，但次蛋白（Anti RBD）檢測為陽性，衛生署衛生防護傳染病處流行病學科首席醫師歐家榮稱，患者曾在3月20日及4月10日在大埔體育館接種復必泰疫苗，而其現時的臨床情衛似是感染，估計是打疫苗後有保護性，令病毒出現短暫及病毒量非常低。歐說，患者病毒量低，證明接種疫苗的確能協助患者，即使感染病毒亦無病徵，病毒釋放低。

歐家榮說，患者曾到多個華大轄下的檢測站巡視，協助分流及登記，由於檢測站所有員工及檢測人士都有足夠裝備，有配戴口罩及保持社交距離，加上患者非變種病毒個案，故曾到訪檢測站的人，不會列入強制檢測公告內。

歐家榮表示，患者在社區多活動，曾到多間食肆，難以判斷是在哪裡感染，「可能在社區、可能實驗室環境或接觸到受感染人士」。歐說，現時10名與患者於同一辦公室工作的同事已送往檢疫，會視乎同事是否確診，才能推斷如何感染。

香港01報導稱，患者入院後均對病毒呈陰性反應，是否樣本遭到汙染。歐家榮認為，現時無明顯證據出現汙染情況，指患者同一樣本有送到公共衛生化驗所檢測，同樣出現陽性反應，加上若懷疑實驗室有汙染，應同一時間有其他樣本出現陽性個案，但現時未有出現此情況。

另一起境外輸入香港個案是22歲印尼到港女外傭，她於4月4日乘坐CX798由印尼抵港，並在4月4日至4月24日在油麻地海景絲麗酒店檢疫，其於機場、檢疫12日及檢疫19日樣本均為陰性，再於4月28日，即抵港第26日再檢測仍為陰性，至5月5日因全港外傭強制檢測時於大埔太和體育館再驗出陽性反應，歐家榮指，其CT值為38，正檢查是否N501Y變種病毒，暫未有結果，她在入院後的樣本檢測結果為不確定，抗體檢測為陰性。初步界定為輸入性個案，估計是抵港前已確診，在港復陽，會繼續留意她在醫院的情況。

再有一名，是22歲印傭，完成檢疫後確診，歐家榮指其病毒量低，CT值為38，故初步介定為輸入個案，抵港前感染再復陽。

(中時 )