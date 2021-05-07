對於台灣面臨的少子化危機，前國民黨主席朱立倫質疑，蔡政府大撒幣百億拋三大解方，真的就能催生嗎？朱立倫提出，應該對症下藥，最重要的是打擊低薪、幼托公共化及不孕加凍卵補助，才是面對少子化的解方。

朱立倫今（7）日在臉書指出，少子化解方就是「打擊低薪，幼托公共化，不孕加凍卵！」如此才能真正解決國安危機，政府要有決心與魄力，把人口紅利找回來，臺灣的下一代才有未來！

對於打擊低薪，朱立倫表示，低薪造成年輕人不敢結婚也不敢生小孩。解決低薪問題，政府應帶頭加薪解決軍公教薪資倒退二十年的問題。勞工薪資不漲也二十年了，政府應要求企業配合經濟成長，企業獲利比率加薪。基本工資也必須再度調漲，以帶動國內加薪風潮。

另外，朱立倫主張「托育及幼稚園公共化」，目前行政院的生育政策，只針對0-1 歲幼兒，無法解決年輕父母的憂慮。他主張「新十二年國教」，從0-12歲不中斷的托育加幼兒園，再到國小公共化的政策，減輕家長育兒的負擔。

最後，除了已婚夫妻，面對晚婚造成錯過生育年齡的問題，朱立倫認為，更應該針對34到40歲未婚女性，推動「凍卵補助」，讓想生育的女性有更多選擇，紓緩少子化的危機。

朱立倫最後強調，真正解決國安危機，政府要有決心與魄力，把人口紅利找回來，臺灣的下一代才有未來！

(中時新聞網)