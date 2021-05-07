日前中國大陸宣佈無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，表達了北京近近期對澳大利亞一連串政治舉動的不滿，這也是中澳關係惡化以來首次正式凍結外交機制。澳大利亞專家認為，中澳經貿在許多敏感行業已經開始進行「斷交」動作，這一趨勢還會持續下去。

《德國之聲》報導，中澳戰略經濟對話機制始於2014年兩國關係的高峰，此一對話機制是複製2006年成立的中美戰略經濟對話，作為定期高層對話的機制，討論包括雙邊、地區和全球的安全與經濟議題。2014年首次戰略經濟對話是由時任澳大利亞聯邦國庫部長霍基、貿易和投資部長羅布在訪問北京期間所進行，中方的代表是當時的國家發改委主任徐紹史。

雪梨大學商學院專家李薇受訪時表示，「目前兩國政治互信度不高，兩國高層基本沒有交往。此前中國政府通過貿易制裁的方式表達不滿，引起國際社會上對經濟脅迫(economic coercion)的討論。」

李薇認為，此時突然停止對話是中國以新的一種方式來表達政治上的不滿，但「實質性傷害有限」，原因在於過去的中澳戰略經濟對話很少就敏感問題、亞太熱點和全球性挑戰等問題交換意見。因此，中澳戰略經濟對話作為一個機制，也難以解決現在中澳之間的矛盾。

她指出，中澳戰略經濟對話最主要的成果是《中澳自由貿易協定》的簽署和運行。

報導說，2014年兩國展開首次中澳戰略經濟對話後，大陸國家主席習近平對澳大利亞進行國事訪問，與時任澳大利亞總理亞伯特共同確認並宣佈《中澳自貿協定》談判實質性結束。隨後2015年中澳簽署《中澳自貿協定》，而中澳戰略經濟對話最後一次舉行是在2017年。

在近期的中澳貿易戰中，包括紅酒、大麥、煤炭、龍蝦等一系列澳大利亞產品被中國阻撓進口或者加征關稅。中國在澳投資則一直受到審查，從拒絕華為參與5G建設到聯邦政府廢除維州政府簽署的「一帶一路」協議， 澳大利亞政府也一再出手。

李薇分析說，過去幾年中澳經貿在敏感行業已經開始「斷交」，例如核心基礎設施建設，這個趨勢可能會持續下去。不過中澳在非敏感行業的經濟互補性很強，目前看來經濟全面性「斷交」的可能性不大。

她表示，近年來中資企業極少在此進行基礎設施投資，大多轉向有國內和國際消費者需求相關的行業。此次中國發改委中止戰略經濟對話將進一步壓縮中國對澳大利亞的投資。

(中時新聞網)