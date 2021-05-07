對於民進黨發言人昨日針對報導指國軍採買到內外標裝不一致的肉品，轉頭就批國民黨要把所有進口肉品貼上萊劑標籤。國民黨發言人洪于茜今(7)日於臉書發文指出，民進黨第一時間不是檢討國防部淪為洗產地幫兇，也不是要求蔡政府嚴加管控標示漏洞，更不是要求政府讓民眾更便利的辨識產地、加工地差異，這些反應都一再凸顯，在民進黨眼中，所有問題都是政治問題，至於政府的承諾未兌現，則不容民眾質疑。

洪于茜指出，民進黨發言人花一堆篇幅解釋原料可來自國外進口，就算是進口肉加工也符合國產優先。但是，國防部口口聲聲說，使用的是具CAS優良標章的國產豬肉，甚至一再強調國軍伙食採購本土豬肉到2022年底，「沒有美豬問題」，對照民進黨如今的回應，只是再度認證「國軍吃美豬，國防部早知道。」

洪于茜反問，國防部發言人一開始承諾國產豬優先，卻被踢爆根本是美豬，承諾破局，為何卻沒人願意承擔？重點不在於標示的是產地或是加工地，而是國防部的承諾破功，掛羊頭賣狗肉，公然讓美豬洗產地，欺騙國軍弟兄不可取。蔡政府只敢喊台灣豬優先，卻不敢將禁止萊豬相關規定明文入法，難道就是為了私下放行？這樣看來「學生、國軍、警消膳食皆不使用美豬」的承諾，根本無法讓民眾安心信任，無法保證不是在玩文字遊戲。比起大噴政治口水，更期望政府可以告訴民眾，如何在選購食品當下就清楚辨明產地，以求自保。

對於國防部發言人史順文說，「三月送驗不含瘦肉精」，民進黨發言人稱，是為了確保官兵食用安全新增「萊克多巴胺」藥劑為必檢項目，然而國內養豬業根本沒有在使用瘦肉精，日前豬肉儀表板上也尚未出現萊豬，又如何需要抽驗，難道國防部早就知道給國軍食用的是美豬，卻還謊稱用的是國產豬？

洪于茜強調，當前蔡政府的問題在於已經失信於民，任何的保證或宣示，很快就被打臉、破功，人民不相信蔡政府的宣示。

(中時新聞網)