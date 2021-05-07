國民黨今天正式公告黨主席選舉辦法，黨員須在昨天繳清近四年黨費，才具有今年黨主席投票權。根據黨內估計，截至上週為止，包含1萬3千多名已繳黨費的海外黨員，共有37萬多名黨員具有投票權，由於繳費管道多元，還須加上各通路繳費的黨員人數，因此最終具投票權的選舉人數可望再些微增加。

根據國民黨規定，黨員須繳清2018年、2019年、2020年各200元黨費，及今年300元黨費，才能參加7月24日黨主席選舉投票。回溯至3月31日補繳2018年至2020年黨費的截止日，當時完成補繳黨費且繳納今年度黨費，取得投票權的黨員人數為35萬多人，當時在最後期限前3天湧進2萬多人繳費。

國民黨初步統計，89萬2千多名黨員中，包括19萬多人免繳黨費，以及已完整繳交2018年至今年黨費的人數約36萬多人，若再加上1萬3千多名海外黨員，約有37萬多名黨員具有投票權。由於還須加上本周繳清今年黨費的黨員人數，因此最終具投票權的選舉人數可望再些微增加。

相較去年國民黨主席補選的選舉人數為34萬多人，預料今年將多出約3萬多人，根據分析，若以4成投票率來估算，過半票數約7萬6千票，若投票率有5成，過半票數則約9萬5千票。

(中時 )