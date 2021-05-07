民進黨「染黑」風暴持續延燒，民進黨前台北市黨部選對會委員趙介佑涉毒、詐欺，重創民進黨形象，擔任黨主席的蔡英文總統5日在民進黨中央黨部向社會與支持者道歉，並強調政府一定會強化掃黑、反毒的能量。對於蔡總統喊掃黑，國民黨立委鄭麗文表示，蔡總統既然要演戲，就演得逼真一點，跟黃承國割袍斷義展現決心，結果蔡總統根本連演都懶得演。

國民黨團書記長鄭麗文。（圖／中時新聞網）

鄭麗文7日臉書發文表示，蔡英文今天在民進黨中央黨部上演「排黑大戲」，她說，自己事先一再告訴蔡總統，既然要演戲，就演得逼真一點，跟黃承國割袍斷義，展現決心，結果蔡總統根本連演都懶得演！

鄭麗文臉書。（圖/翻攝自鄭麗文 臉書）

鄭麗文解釋，事實上黃承國不只是台北市黨部主委，更是多屆民進黨中央黨部的中常委，是「民進黨的最高權力核心」。更是「總統府國策顧問」，蔡英文的親密戰友。

她強調，蔡英文靠黑道勢力一路護持，在民進黨內扶搖直上快速竄起，美麗島辯護律師蘇貞昌、台獨金孫賴清德都完全不是她的對手。鄭麗文還說，「蔡英文統治著的台灣，早已不是只有綠色無敵，只要夠黑，黑到出汁時，就有國策顧問可以當，就可以把持民進黨台北市黨部，就可以成為民進黨最高權力核心，因為今日的中華民國，就是名符其實的黑道共和國」。

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