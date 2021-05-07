對於過去丁怡銘主持的行政院小編團隊做哏圖帶風向，扮演好像中央廚房角色，供給綠營名嘴、民代、網軍攻擊在野黨的素材一事，國民黨立委賴士葆痛批，即使立法院財委會初審通過預算法修正案，要求政府部門不可以偷養網軍，但是「楊蕙如們」的1450並沒有消失，甚至更加猖狂，網軍已經變成蔡政府的一支軍隊。

賴士葆今（7）日在臉書指出，因為楊蕙如事件揭露政府豢養網軍的嚴重禍害，立法院財委會初審通過預算法修正案，要求政府部門不可以偷養網軍，所有的政策及業務宣導應明確標示為廣告，不得置入性行銷。然而「楊蕙如們」的1450並沒有消失，甚至更加猖狂，網軍已經變成蔡政府的一支軍隊，只能說道高一尺魔高一丈。

賴士葆披露，過去丁怡銘主持的行政院小編團隊做哏圖帶風向，扮演好像中央廚房角色，供給綠營名嘴、民代、網軍攻擊在野黨的素材，引發行政中立的撻伐。但是，這些年蔡政府的內閣團隊對網軍的倚賴更甚，所以很多部會都用納稅人的錢養網軍，假借政令宣導的名義，實質上聘用網軍在網路世界當打手，對在野黨進行攻擊抹黑帶風向的任務。

他也呼籲，納稅人的錢交給政府，不應該被濫用誤用，立委們要仔細監督，全民可以隨時到主計總處網站專區幫忙監督，看看大家的辛苦血汗錢有沒有被不當使用。

(中時新聞網)