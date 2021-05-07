受惠春節休閒零食大賣，加上超商鮮食代工明顯增長，聯華食（1231）7日公布第一季合併財報，合併營收23.74億元，年增13.13％，在毛利率提升及業外收益由負轉正下，歸屬於母公司稅後淨利1.88億元，年增91.16％；單季每股稅後盈餘1.02元，也高於去年同期的0.54元。營收、獲利、EPS均創歷來同期新高！

聯華食表示，第一季休閒零食事業成長，主要來自春節落點因素的差異，由於去年春節在1月，部分訂單會落在前一年12月，今年春節落在2月則無此因素，相對完整貢獻；再來是超商鮮食代工也有成長。

聯華食並指出，由於休閒零食的毛利率比鮮食代工更好，首季休閒零食帶動的成長居多，也使得獲利空間增加。聯華食第一季毛利率23.51％，明顯高於去年同期3.02個百分點。

聯華食是國內知名休閒零食大廠，旗下有萬歲牌堅果、可樂果豌豆酥、卡迪那洋芋片、元本山海苔等知名品牌產品。根據財報，聯華食第一季休閒事業部門收入13.33億元，年增16.62％；部門收益約1.9億元，年增39.36％。

同時，聯華食也從事超商鮮食代工，主要供應北部、中部的7-ELEVEN門市，代工鮮食包括便當、三明治、飯糰、壽司、涼麵等多樣化產品，過去一年隨著7-ELEVEN加速展店，也有明顯挹注。

今年第一季，台灣7-ELEVEN總店數達6,134家新高，對比去年同期的5,751家店，店數「淨增加」383店，年增6.66％。據財報，聯華食第一季鮮食事業部門收入約11.17億元，年增7.79％；部門收益3,400多萬，年增約32倍。

因應業務的擴充，聯華食目前生產基地及產能已不敷未來使用，未來有兩大重要投資案正在規劃中，包括：一、桃園觀音休閒零食廠，廠房加設備投資33.1億元。二、基隆鮮食廠，廠房加設備投資8億元，加上兩塊土地的投資金額，總計兩大投資案就高達55.74億元，堪稱該公司近年最大手筆的投資，也可望再挹注中長期發展。

(工商 )