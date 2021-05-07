受惠「食品一條龍」布局有成，加上海內外事業同步增長，大成（1210）7日公布第一季合併財報，合併營收為226.38億元，年增23.49％；歸屬於母公司稅後淨利7.88億元，年增40.83％；單季每股稅後盈餘1.01元，也高於去年同期的0.72元。獲利、EPS都創近三年同期新高！

大成表示，主要是旗下油脂、飼料、肉品、消費食品等事業均衡成長，中國大陸方面去年受疫情影響，基期相對較低，台灣跟其他海外地區也維持增長。至於業外收益部分Q1成長237％，則主要受益台幣升值的匯兌收益，以及權益法認列之關係企業收益由負轉正。

展望後市，據了解，大成斥資24億元興建的嘉義馬稠後食品加工廠，已取得工廠登記證，近期開始試車，可望逐步貢獻消費食品產能。由於這不僅是大成單一投資金額最大的案子，也是台灣單一最大的食品加工廠，備受外界關注，且滿載後產能將是現在的三倍，可望大幅挹注中長期成長動能。

此外，蛋品事業也一大主力，大成攜手日商昭和產業合作的兩大蛋品廠預計在2022年第三季完工，其中，彰化二林蛋品洗選廠投資近10億元，嘉義義竹蛋品洗選廠投資約3億元，完工後也將推升大成蛋品事業「更上一層樓」。

海外市場部分，大成規劃在安徽蚌埠擴大打造飼料、電宰、食品加工一條龍的布局，預計投資人民幣10億元，新增食品加工廠、肉雞電宰廠、飼料加工廠各一座；越南市場也將從原本的飼料業務跨足養豬事業。多項海內外投資計畫持續推進，後市成長動能豐沛。

(工商 )