演藝圈競爭激烈，有些女星為求上位，更是花招百出。資深媒體人呂文婉近日就透露某位身材火辣的女星，表面看起來無辜又天真，為了想紅上版面，不惜在錄影時不穿底褲讓自己走光，而女星此舉更是氣壞了節目主持人，直斥：「她故意的！」

呂文婉日前在《新聞挖挖哇》自爆以前曾被某位表面看起來無害、身材火辣的女星設計陷害。當時她被要求要在節目上驗女星胸部真假，錄影前還特地向對方告知：「這種都是節目效果，(講什麼話)妳不用放心上，待會就放輕鬆。」

該女星也向呂文婉委屈表示，稱自己天生胸部大，真的沒有整過，唯一以前出過車禍，臉有稍微動過。後來呂文婉在節目中，唯一只針對女星胸部說的一句話就是「其實她的胸部真的很漂亮，她有點委屈的地方是，胸部漂亮到很容易讓人家覺得是假的。」

想不到錄完影隔天呂文婉的電話就被媒體打爆，因為女星後來竟然在臉書PO文，抱怨被前輩呂文婉當眾霸凌，讓自己很受傷。後來呂文婉才知原來自己被女星弄了，為什麼呢？

呂文婉說對方之後在另一節目為了搶鏡頭，竟然故意不穿底褲，不斷換腳露出「黑森林」，讓全程目睹女星心機舉動的主持人氣炸，下了台直斥：「那個某某人一看就知道是故意的！」據悉，該女星當時堅稱是為了尊重服裝設計師原創精神，才沒穿底褲。

(中時新聞網)