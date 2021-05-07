美國與日本以經濟安全為由，近來強調要加強合作，意欲在半導體等領域建立脫離中國的供應鏈；兩國同時拉攏各國構建「圍堵中國網」。中國外交部發言人汪文斌7日在記者會上回應，強調美日搞「排華小團體」最終損人害己。

日本東京電視台於例行記者會提問，在中美關係緊張背景下，日本和美國為保障經濟安全，意欲在半導體等關鍵產品和技術領域打造脫離中國的產業鏈。此外，日美出於經濟安全考慮，正加緊拉攏其他國家構建針對中國的「包圍網」，中方有何評論。

汪文斌說，全球產業鏈和供應鏈的形成和發展是長期以來市場規律和企業選擇共同作用的結果。將科技和經貿穩定政治化，搞「排華小團體」，違背市場經濟和公平競爭的原則，只會人為割裂世界，破壞國際貿易規則，威脅全球產業鏈和供應鏈安全，最終損人害己。

汪文斌表示，希望有關國家摒棄「零和思維」，順應時代潮流，尊重市場經濟規律和自由貿易規則，多做有利於全球正常科技交流和貿易往來的事，共同致力於建設開放性世界經濟，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，推動世界經濟早日實現強勁、可持續、平衡、包容增長。

4月初，美國與日本擔心，目前世界半導體生產正集中在中國。《日本經濟新聞》網站報導，美日在半導體方面加強合作，以確保半導體等戰略性電子零組件供應鏈穩定。美日領袖4月會晤後發表聯合聲明指出，兩國將包括半導體在內的敏感供應鏈上合作，促進和保護對兩國的安全與繁榮至關重要的關鍵技術。

(中時 )