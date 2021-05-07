陳亞蘭在新歌仔戲扮演嘉慶君。羅永銘攝

紀麗如（右起）、陳怡真、陳亞蘭、蔡家元、范宏恩出席《嘉慶君遊臺灣》探班記者會。羅永銘攝

劇組在攝影棚內打造上百萬的渡船。羅永銘攝

陳亞蘭製作並主演的台視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》近期回北部拍攝，7日開放探班，她說這次全台走透透，因戲服合身，出外景都不敢吃，被紀麗如笑虧「晚上回去都吃宵夜」。有無量體重？陳亞蘭笑喊：「我從來不敢量，我都靠洗臉或洗澡時感受（胖瘦）。」

陳亞蘭攜主要演員紀麗如、陳怡真、范宏恩、蔡家元等人亮相，其中，她的姊妹淘紀麗如在劇裡飾演她的好哥們，陳怡真則自《忠孝節義》後，與陳亞蘭再次上演情緣，范宏恩、蔡家元是嘉慶君遊臺灣不可或缺的小夥伴。

在炎熱天氣中穿古裝拍戲讓她大喊吃不消，演小生還要束胸，她笑稱「職業傷害」不小，「這時候就覺得演女人很好」。周日是母親節，陳亞蘭說會打電話給媽媽，劇組在台南拍攝時，母親有低調探班。過去她在國家戲劇院公演，楊麗花曾想讓媽媽和她同台演出，但媽媽因壓力大而婉拒。

陳亞蘭拍《嘉慶君》有墜海救美情節，她為在螢幕前畫面呈現盡善盡美，吊了一整天的鋼絲也不喊累，笑喊：「此次鋼絲呈現困難程度比《忠孝節義》還高！」鋼絲勒了一整天，讓她差一點都要有A4腰。她因吊鋼絲而受傷，「別人沒受傷，結果我自己先受傷，要幫自己的手保險。」

此次製作大幅增加外景戲份，更斥資上百萬在攝影棚打造劇中嘉慶君橫渡黑水溝時的大船，船身以當時船艦「成功號」為原型設計，氣勢磅礡，國寶級歌仔戲天王楊麗花第1天就探班，誇陳亞蘭及劇組用心。至於楊麗花有無機會特別演出？她說「我每天跟她盧來盧去，希望給大家彩蛋，努力爭取中」。

陳亞蘭認為歌仔戲是臺灣道地文化，「若電視上沒歌仔戲，保存的力量更慢，再怎麼辛苦還是要做」。她透露，歌仔戲很重要的是要有「歌」，若有歌就要進專業錄音室錄音，尤其古裝的造景以及清朝宮殿等造景與上百套服裝這沒得借，花費都會比其他類型的戲劇花費多很多。

近期疫情增溫，陳亞蘭不忘關心疫情，並以歌仔戲方式錄製防疫歌，提醒民眾外出不要忘了戴口罩與酒精，並要勤洗手，配合防疫措施，保護自己及眾人健康。她認為取之於社會，用之於社會，歌曲的力量無遠弗屆，拍攝時幕前幕後全力相挺錄製。

(中時 )