廢棄稻殼循環再利用，化身除臭新利器！經濟部技術處運用科技力推動循環經濟，7日與工研院、臺禹科機、聯一光電、成功大學及佑民醫院，共同發表運用廢棄稻殼萃取而成的「富氧炭材」技術，不僅具抗菌、除臭氧的雙重殺菌空氣清淨效果，並讓農業物質零廢棄、資源得以再循環利用。

該技術已攜手在地廠商落實運用在南投佑民醫院，協助中小企業轉型升級切入醫材市場，為民眾及醫療人員打造健康安全的環境。

經濟部技術處簡任技正林浩鉅表示，循環經濟是透過設計讓每一份資源都運用到極致，持續在產業系統中被循環再使用，其中創新材料開發就是設計發展的關鍵點。經濟部以科技專案支持工研院開發的富氧炭材技術，將每年約有50萬公噸碾米過程中產生的稻殼廢棄物，經過炭化後，具有吸附臭味分子、淨化水質、改善土壤及空氣淨化的效果。

疫情造成企業經營嚴峻挑戰，為協助企業快速因應動盪局勢，此次透過研發固本計畫促成產、官、學、研、醫合作，開發出雙重殺菌空氣清淨設備，協助臺禹科機及聯一光電科技等設備廠商，跨領域切入家電與醫療器材產業。

工研院材料與化工研究所長李宗銘表示，材料研發是許多創新技術的源頭，工研院開發許多循環經濟再生應用的技術，如二氧化碳捕獲、易拆解太陽能模組、廢液晶面板再利用、富氧炭材等技術都是應用科技力讓廢棄物變成資源，再次進入生產製造流程，轉化成高價值循環。

李宗銘說，富氧炭材的臭氧去除率相較傳統臭氧觸媒具有優異表現，且有持續偵測、捕捉以及主動消滅細菌的功能，未來將優先拓展至家用電器市場，目前已有多家國外品牌業者主動洽詢合作，期待未來與業者共同創造更多循環新價值，提升台灣醫療器材與空氣淨化產業技術能量與競爭力，拓展海外市場。 南投縣縣長林明溱表示，南投縣各鄉鎮人口普遍高齡化，尤其老年人口是最需要照顧的高風險族群，感謝行政院、經濟部、工研院攜手南投在地業者聯一光電及草屯鎮佑民醫院，共同合作開發醫療防護設備，不僅保護南投縣民能夠安心就醫、在地醫護人員安心提供醫療服務；在產業面，南投縣府也肯定聯一光電投資雙重殺菌空氣清淨設備新產線，持續深耕南投地區促進本地就業。

(工商 )