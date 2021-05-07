全球重啟經濟帶來鋼鐵榮景，供給短缺導致鋼價直線上漲，美國鋼鐵類股跟著水漲船高，鋼鐵產業火熱促使美國銀行（BoA）示警鋼鐵股泡沫浮現。

美銀鋼鐵和礦業分析師坦納斯（Timna Tanners）表示，鋼鐵榮景只是短暫的，稱其為泡沫一點都不為過。坦納斯使用了大型銀行分析師通常避免提及的「泡沫」一詞，來形容當前的市場榮景。

美國指標熱軋鋼捲價格在2020年跌至每噸460美元低點，目前鋼價強彈至每噸1,500美元的紀錄新高水準，將近是20年均價的3倍。

鋼價強勁反彈帶動美國鋼鐵類股狂飆。美國鋼鐵（US Steel）在2020年3月新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，破產疑慮導致股價暴跌至歷史新低，迄今狂飆200％，單單2021年年便強彈53.5％。

2021年迄今紐柯鋼鐵（Nucor）股價累計躥揚逾75％，鋼鐵動力（Steel Dynamics）勁升63.5％，同期標普500指數漲幅僅11.5％。

「稀少和短缺」拉抬鋼價和鋼鐵類股，但坦納斯認為，當供給很快追上溫和的市場需求時，鋼鐵類股的運勢將會反轉。

追蹤鋼鐵產業長達20年的坦納斯，日前在標題為「鋼鐵類股陷入泡沫」的報告中指出，預期市場將出現修正，而且通常會過度修正。

KeyBanc資本市場金屬類股研究部門主管吉布斯（Phil Gibbs）亦同意，鋼價已經漲到難以持續的水準。就好像油價漲到每桶170美元，民眾會說：「我不開車了，要改搭公車。」

吉布斯預期鋼價修正可能會相當劇烈，只是時間早晚和如何發生的問題。吉布斯表示，與其稱鋼鐵類股陷入泡沫，他更認為鋼價處於泡沫。

此外，花旗分析師哈金（Alexander Hacking）亦在報告中指出，「鋼價目前已經達到頂峰或接近頂峰，某個時點將會大幅修正。」

(工商 )