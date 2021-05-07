王永慶的妻子王月蘭在2012年死亡，台北國稅局查稅發現，她在死亡前2年捐款1000萬給中華人權協會，於是在2017年要求協會補交贈與稅100萬元，協會提告，一審勝訴，最高行政法院月前廢棄原判決，駁回確定。中華人權協會今發聲明表示遺憾，批評「稅單既出，駟馬難追」的形式令人嘆為觀止。

中華人權協會在2010年12月23日，獲台塑創辦人王永慶之妻王月蘭以個人名義捐贈1000萬元，以協助該會推動台灣各項人權，包含保障兒童人權、司法人權及人權教育等議題。

未料，王月蘭2012年7月1日辭世後，國稅局經查核發現王未申報贈與，因王已長辭，國稅局遂於2017年2月6日，視該會為納稅義務人，須繳交100萬稅金。

捐款至當時已事隔6年以上，該會無從繳納，便提請訴願，北高行後來宣判撤銷國稅局對該會的處分，國稅局不服提上訴至最高行政法院，然而最高行政法院廢棄前訴，判決該會須繳納100萬稅金。

中華人權協會今天發聲明表示，該會已成立42年，著力於人權教育、重大人權案件及弱勢團體的關切與協助，以及兩岸人權對話與交流，不遺餘力為台灣與國際人權的進步而努力。

中華人權協會說，對於捐款人辭世多年後，國稅局的追討感到無奈，這樣天上掉下來的贈與稅，無疑是惡政，對受贈者而言，無異突襲落下的炸彈，使受捐贈人無法規劃，頓時陷入財務困境，試想若團體都有同等困難之虞，何況個人受贈者。

中華人權協會指出，王月蘭的遺囑執行人已同意負擔此款項，而國稅局執意不願變更稅務主體，竟強硬向來自各界愛心捐款為主的協會追討稅金，這種以「稅單既出，駟馬難追」的形式，令人嘆為觀止，造成萬民所苦的官僚作風莫此為甚。

中華人權協會認為，若財政部向法院為強制執行，將使本協會陷入困境，若強制執行本會因公益募集的款項，用以繳納政府稅捐，無意利用公權力強徵不義之財，強討民眾之善款。在此呼籲國稅局懸崖勒馬，莫對本會強制執行。

(中時 )