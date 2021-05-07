陳勢安今上電台宣傳新作品。（Hit Fm聯播網提供）

陳勢安將推出新專輯《唯一想了解的人》，今赴電台Hit Fm聯播網宣傳，首曝攝影展主視覺，他今現場示範如何運用玻璃杯、電蚊拍等道具，並為主持人活力DJ阿娟拍出美照，並且分享拍照秘訣「用心、耐心跟專心」；他表示現在自己的手機、相機裡，幾乎都是他兩隻狗女兒Olie跟Milo的照片，其中小女兒Milo最近生理期來了，讓當爸的他相當興奮，摸著狗女兒的頭說「妳終於要變成Lady了」，欣慰吾家有女初長成。

提及新專輯籌備耫時近2年，也是他首度擔任專輯音樂統籌、嘗試各種新曲風，陳勢安坦言錄音壓力很大，甚至進錄音室前還想不出如何詮釋新歌，連全新唱腔都是錄音當下碰撞出的火花，其中他最喜歡蔣卓嘉為他寫的新歌，「我當時一聽到就覺得非常非常像我，而且他還模仿我的唱腔，雖然沒有很像啦」，2人想法與理念一拍即合，他便邀蔣卓嘉一起擔任製作人，「後來漸漸的半張專輯都是跟他一起玩音樂，非常好玩」。

(中時 )