味全龍隊今天靠著劉基鴻1發陽春炮和8局關鍵二壘打貢獻3打點，助隊以3比1擊敗統一獅，收下對戰2連勝，成功開轟也讓他賽後直呼：「壓力釋放很多，真的憋很久了！」

頂著狀元身分加入中職，但劉基鴻之前攻守都失常，他坦言自己壓力真的很大，「很多人在關注，自己打不好心情也不好，但日子還是要過，不要給自己太大壓力，還是要面對，面對他才有辦法突破，所以每天都是新的開始，保持好心情去面對。」

劉基鴻在4局下從獅隊先發投手猛威爾手中敲出陽春炮，助隊先馳得點，8局下又在得點圈有人時一棒敲出直擊全壘打牆的二壘安打，一人包辦全隊打點，也獲選單場MVP。

劉基鴻近期打擊狀況持續升溫，近2戰有4支長打，他透露在自己低潮時，不少隊友們都會給予鼓勵，「心理是最大不同，不要給自己太大壓力、不想太多，上去球來就打，不要有多餘想法。」

而此役另名「龍狀元」王維中相隔4天再度登板，先發5局只被敲1安，另投出5次三振、2保送，無失分，但他賽後自評仍有很多進步空間，「控球還是有差，今天丟到2、3局就有感覺到疲勞，天氣也是比較悶一點，下去都狂喝水。」

此役是他傷癒復出後先發第2戰，賽前教練團仍有投球數限制，賽後王維中自曝，「下一場就沒有（球數限制）了」，他笑說：「只要不被打報應該都可以。」

味全龍王維中先發5局只被敲1安、無失分。（鄭任南攝）

味全龍以3比1擊敗統一獅，收下對戰2連勝。（鄭任南攝）

(中時 )