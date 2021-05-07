資深媒體人黃暐瀚的母親遭酒駕男撞死，外界再度掀起「酒駕應加重刑責」議題，而修法確實也屢次加重刑責；對此，資深交通警察大隊員警石明謹表示，當外界用放大鏡抨擊酒駕時，往往忽略其他違規行為導致的死傷，事實上酒駕致死人數逐年下降，車禍死亡人數卻不斷增加，「說穿了，這是整個社會的集體逃避責任」。

石明謹以各國看待酒駕的立場表示，美國法官只要認為其行為屬有意識，造成死亡就能成立謀殺罪，包含酒駕、超速、逆向等行為；而日本法律明定駕駛汽車致人死傷等行為，最低徒刑1年，其中包含闖紅燈、嚴重超速、重大違規停車等；因此他認為相比之下，台灣只認為酒駕撞人很該死，卻避談其他行為導致的車禍該不該死。

石明謹表示，「說穿了，這是整個社會的集體逃避責任」，因為社會大眾經常犯下除了酒駕之外的違規事項，因此不希望修法追朔到自己。（圖／翻攝自石明謹臉書）

石明謹說，駕駛故意「闖紅燈」撞死人與酒駕撞死人，2者導致傷害相同，社會評價卻完全不同；此外，前2年的酒駕致死率已創史上最低，酒駕致死人數逐年下降，但105到109年間，全國車禍死亡人數卻不降反升，他直言「當大家只把焦點放在酒駕上的時候，往往就忽略了其他更嚴重的肇事原因。」

石明謹表示，「說穿了，這是整個社會的集體逃避責任」，因為社會大眾經常犯下除了酒駕之外的違規事項，因此不希望修法追朔到自己，「當你覺得『紅線停一下會怎樣？』、『紅燈右轉一下又不會死人』的時候，酒駕的人覺得自己『沒那麼衰會撞到人』，又有什麼不對呢？你跟酒駕的人並沒有兩樣。」

(中時新聞網)