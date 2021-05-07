美國勞工部公布4月份非農就業人數的成長僅26.6萬，儘管休閒和酒店業僱傭人數成長貢獻最多，但遠低於預期的新增100萬人，可用工人的短缺加劇，失業率升至6.1％，但也因如此，美國聯準會(Fed)升息壓力降低，美股盤前道瓊期指轉跌、那斯達克100指數期貨上揚。道瓊指數周五(7日)開盤上漲29.74點、以34,578.27點開出，一度翻黑震盪，隨後翻紅上漲超過100點，那指、費半指數都漲逾1%。

截至台灣時間晚間9點50分，道瓊指數上漲92.02點或0.27%、暫報34,640.55點；標普500指數上漲20.72點或0.49%、暫報4,222.34點；那斯達克指數上漲138.58點或1.02%、暫報13,771.42點；費城半導體指數上漲46.84點或1.53%、暫報3,113.06點。

4大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲1.17%、暫報671.32美元。台積電ADR股價上漲1.62美元或1.39%、暫報118.54美元；聯電ADR股價上漲0.4美元或4.24%、暫報9.72美元。英特爾股價上漲0.76%、暫報57.62美元；AMD股價上漲0.65%、暫報78.4美元；NVIDIA股價上漲1.73%、暫報590.98美元。至於發表打造出全球首個採用GAA電晶體架構的2奈米製程、科技大廠IBM，7日股價開盤下挫1.26%、暫報144.93美元。

美國總統拜登近日震撼宣布，為了讓新冠疫情能更快速獲得控制，擬打算要求疫苗研發廠放棄新冠疫苗的專利保護，引發疫苗廠股價大跌，但在德國總理梅克爾 (Angela Merkel)聲稱不支持拜登發言，加上莫德納（Moderna）執行長 Stephane Bancel 也指出，隨著南半球步入秋冬季節，預料會有更多新增確診病例發生，各國都還不能夠掉眼輕心，需要加強接種疫苗。2021年第一季也是莫德納研發新冠疫苗後，首度實現盈利，其中新冠疫苗貢獻9成。

(中時新聞網)